شاطئية المصافي في بطولة العالم للاندية

2022/05/23 | 09:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأبدت إدارة نادي المصافي استعدادها للمشاركة في بطولة اندية العالم للكرة الشاطئية التي من المقرر أن تقام في تركيا مطلع شهر تشرين الأول المقبل .وقال مدرب المصافي للكرة الشاطئية رعد أكرم في حديث لصحيفة الصباح وتابعته وكالة الانباء العراقية ( واع ) ، اليوم الاثنين ، ان " الفريق جاهز لخوض منافسات بطولة العالم لاسيما بعد مشاركته في بطولة يزد التي ضيفتهــا إيران خلال شهر نيسان الماضي والتي كانت محطة تحضيرية مهمة في إعداد الفريق" ، مضيفاً أن " الانخراط في مسابقة على غرار بطولة العالم ستكون له فائدة كبيرة للاعبينا كونها ستضم فرقاً على مستوى عالٍ وتمتلك أساليب لعب مختلفة".وأوضح اكرم أن " الفريق واجه الكثير مــن المعوقات خلال مشاركته في بطولة يزد، لعل أبرزها عدم إمكانيتنا في التأقلم مع أرضية الملاعب التي اعتدنــا عليها في دورينا المحلي من حيث نوعية الرمال والعمق والمساحة ".وطالــب أكــرم " لجنة الصــالات والشــاطئية فــي الاتحاد المركزي للعبة بمنح الثقة إلى المدربين الشباب لإثبات إمكانياتهم في قيادة المنتخب الوطني وضخ كوادر جديدة بأساليب تدريبية حديثة من أجل الارتقاء وتطوير الكرة الشاطئية في العراق". وختــم اكرم حديثه قائــلاً إن " ادارة المصافي جــددت الثقة به لمواصلة المشوار والاستمرار في مهمتة خلال الموسم المقبل ومنحه حق اختيار عناصره عطفاً على النتائج الإيجابية التي قدمها في الموسم الماضي وحصوله علــى مركز الوصيف" ، مؤكداً بأنه " يطمح إلــى أن يقدم مع المصافي في الموسم المقبل أداءً مغايراً من أجل المنافسة علــى حصد اللقب ". يشار إلى أن مصافي الوسط تحصل على المركز 56 عالمياً في تصنيف منظمة الكرة الشاطئية BSWWمــن بــين 160 نادياً ، وهذا المركز كان كفيلاً بدعوته للمشاركة في بطولة العالم للأندية الموسم الحالي.

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