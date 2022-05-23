الرئيس الإيراني يعلق على اغتيال شخصية من الحرس الثوري

2022/05/23 | 09:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علق الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، على اغتيال العقيد حسن صياد خدائي، أحد عناصر الحرس الثوري ممن شاركوا في مهام استشارية بسوريا.وقال الرئيس الإيراني: “أبارك وأعزي استشهاد العقيد صياد خدائي..من المؤكد أننا سوف نلاحق منفذي هذه الجريمة، وسوف تثبت المتابعات أن أيادي الاستكبار توجد خلف تنفيذها”.وأضاف إبراهيم رئيسي: “من خسر في الميدان […]

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