في لقطة مثيرة للجدل.. حارس أستون فيلا يتعرض لاعتداء من مشجع مانشستر سيتي وجيرارد غاضب

2022/05/23 | 09:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرّض السويدي روبن أولسن حارس نادي أستون فيلا لاعتداء بالضرب على وجهه من مشجع نادي مانشستر سيتي، عقب نزول جماهير الأخير إلى أرضية ملعب الاتحاد للاحتفال بلقب الدوري الإنجليزي لموسم 2022/2

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