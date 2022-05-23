2022/05/23 | 09:42 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منح السلف والقروض يكون عبر فروع المصرف كافة المتواجدة في بغداد والمحافظات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يعلن قبول كفالة هذه الفئات في التقديم على السلف) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يعلن قبول كفالة هذه الفئات في التقديم على السلف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).