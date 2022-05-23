مفوضية الانتخابات تؤجل مكافآت موظفي الاقتراع

2022/05/23 | 09:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقرر تأجيل توزيع المكافآت المخصصة لموظفي الاقتراع حسب الجدول لمكتبي بغداد ( الكرخ – الرصافة ) إلى يوم غداً الثلاثاء بسبب تعطيل الدوام الرسمي لمحافظة بغداد لذا أقتضى التنويـــــــه .

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