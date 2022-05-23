الاقتصاد النيابية “ممتعضة” من عدم شفافية عقود نفط كردستان

2022/05/23 | 09:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكد عضو لجنة الاقتصاد والصناعة النيابية، سوران عمر، الاثنين، أن هناك امتعاضاً واضحاً من عدم شفافية عقود النفط في إقليم كردستان العراق، مشيرا الى ان عقود الشراكة بين الشركات الأجنبية والاقليم مهددة بالفسخ من قبل المحكمة الدولية.وقال عمر في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “تنفيذ القرارات المتعلقة بالمحكمة الاتحادية بحاجة إلى تشكيل الحكومة […]

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