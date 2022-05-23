"الصين تلعب بالنار".. الرئيس الأميركي يتعهد بالدفاع عسكريا عن تايوان

2022/05/23 | 09:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، الاثنين، إن الولايات المتحدة ستدافع عسكريا عن تايوان إذا غزتها بكين، محذرا من أن الصين "تلعب بالنار".

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