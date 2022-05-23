2022/05/23 | 10:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا مقطع فيديو مثير لعملية إنقاذ جوي على منحدر يوم الخميس بالقرب من مدينة دالي.اكتشف صياد رجلًا عالقًا في منتصف الطريق أسفل منحدر يبلغ ارتفاعه 500 قدم واستدعى الشرطة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كاميرا توثق عملية إنقاذ جوي مثيرة لرجل عالق على منحدر ارتفاعه مئات الأقدام) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كاميرا توثق عملية إنقاذ جوي مثيرة لرجل عالق على منحدر ارتفاعه مئات الأقدام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).