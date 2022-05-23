الدفاع المدني يعالج مخلفات حربية في البصرة

2022/05/23 | 10:13 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في منطقة الشلامجة.

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