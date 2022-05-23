بسبب العواصف الترابية.. صحة الديوانية تدعو المواطنين لعدم الخروج من منازلهم الا للضرورة

2022/05/23 | 10:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

دعت دائرة صحة الديوانية، اليوم الاثنين، المواطنين الى عدم الخروج من منازلهم الا للضرورة، فيما كثفت من نشر سيارات الاسعاف لنقل المرضى من والى المستشفيات.

وقال مدير عام دائرة صحة الديوانية صباح محسن الزاملي في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم) إن "دائرة صحة الديوانية استنفرت كافة جهودها منذ ساعات الصباح الاولى واتخذت عدة اجراءات فورية واحترازية لتقديم الخدمات الطبية والصحية للمرضى".

وأضاف ان "من بين تلك الاجراءات تكثيف نشر سيارات الاسعاف على الطرق الخارجية والداخلية ومداخل المحافظة وكذلك الاقضية والنواحي لتسهيل نقل المرضى من والى المستشفيات ".

وشدد المدير العام على "ضرورة التزام المواطنين بالتوصيات الوقائية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم من خلال ارتداء الكمامات والابتعاد عن مناطق الغبار الكثيف وعدم الخروج من المنزل الا للحالات الطارئة مع الالتزام بارتداء الكمامات.

كما تدعو دائرة الصحة جميع المواطنين الى الاتصال على الرقم الساخن المجاني 123 للإبلاغ عن الحالات الطارئة.

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