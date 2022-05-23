2022/05/23 | 10:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ اربيل

استأنف مطار اربيل الدولي، اليوم الاثنين، حركة الملاحة الجوية بعد توقف لاقل من ساعتين.

وقالت ادارة المطار في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "استأنفت استأناف حركة الملاحة الجوية في المطار بعد توقف لاقل من ساعتين"، مبينة أنها " علقت الرحلات منذ الساعة 8 صباحا نتيجة تدني مستويات الرؤية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطار أربيل الدولي يعاود تسيير رحلاته الجوية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مطار أربيل الدولي يعاود تسيير رحلاته الجوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).