انخفاض أسعار صرف الدولار بالأسواق العراقية - عاجل

2022/05/23 | 10:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار الدولار، اليوم الاثنين، انخفاضاً بالأسواق المحلية في عموم البلاد.

ورصد شبكة مراسلو (بغداد اليوم) اسعار الصرف وفقاً لمحال الصيرفات المنتشرة في بغداد والمحافظات الأخرى، حيث بلغ سعر الصرف كالتالي:

بغداد

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

الشمال

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

الجنوب

البيع 148.750 دينار

الشراء 147.750 دينار

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