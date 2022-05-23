بعد توقف لأقل من ساعتين.. استئناف حركة الملاحة الجوية في مطار أربيل الدولي

2022/05/23 | 10:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت ادارة مطار اربيل الدولي، اليوم الاثنين، استئناف حركة الملاحة الجوية بعد توقف لأقل من ساعتين.وذكرت ادارة المطار في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، أنه “تم استئناف حركة الملاحة الجوية في مطار أربيل الدولي بعد توقف لأقل من ساعتين”.وأضافت إدارة المطار أنها “علقت الرحلات منذ الساعة 8 صباحا نتيجة تدني مستويات الرؤية”.يشار […]

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استئناف حركة الملاحة الجوية في مطار أربيل الدولي أولاً على ايرث نيوز.

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