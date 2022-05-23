الإسلام الراديكالي في تنظيم داعش وطالبان - باسم عبدالله

2022/05/23 | 10:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#باسم_عبدالله تنظيم طالبان حركة دينية، اسلامية سياسية مسلحة، وكذلك داعش حركة سنية مسلحة تأسست اصلاً لمنع المد الشيوعي في افغانستان في القرن الماضي، اعتمدت طالبان على تطبيق الشريعة الإسلامية بالقوة المفرطة، بهدف تحويل افغانستان الى امارة اسلامية تمثل النموج السلفي الباكر للتاريخ الإسلامي، لقد اسسها الداعية الإسلامي الملا محمد عمر.



كان الفكر الديني مجرداً من التحزب الطائفي والعرقي، ولم يكن متخذاً اشكال العنف واست ......





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