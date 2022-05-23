أبو تريكة: صلاح تعرض للسرقة هذا الموسم

2022/05/23 | 10:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يعتقد أسطورة الكرة المصرية، محمد أبو تريكة، أن جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي لهذا الموسم، سرقت من مواطنه محمد صلاح، الذي قدم مستويات مميزة مع ليفربول خلال الموسم المنتهي.وحصد صانع ألعاب نادي مانشستر سيتي، البلجيكي كيفين دي بروين، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي لموسم 2021-2022، بعدما تفوق على 7 منافسين […]

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