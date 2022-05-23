ميسان تنظم مسابقة لذوي الاحتياجات الخاصة

2022/05/23 | 10:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان - واع - شذى السوداني برعاية مديرية شباب ورياضة ميسان أقامت شعبة العمل التطوعي في محافظة ميسان مسابقة لذوي الاحتياجات الخاصة .وقال مدير شباب ورياضة ميسان شريف البخاتي، في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين ، إن "إقامة مثل هذه المسابقات لهذه الشريحة المهمة من المجتمع العراقي تهدف الى زجهم في الحياة الطبيعية وتقدم لهم الدعم المعنوي".واضاف البخاتي انه " فخور بما يقدمه المتطوعون لأهلهم في هذه المحافظة المعطاء، وأرىٰ الإصرار واضحاً في عيونهم في كل عمل يقومون به خاصة ان اقامة مثل هذه المسابقة لها دلالات ايجابية لشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة" .واسفرت المسابقات عن النتائج التالية : ١- المركز الأول / المتسابق ( مرتضىٰ حيدر زوير ) بالرقم ( 36 ) مناصفةً مع المتسابقة ( زينب جاسم محمد ) بالرقم ( 35 ).٢- المركز الثاني / المتسابق ( كرار محمد جاسم ) بالرقم ( 20 )٣- المركز الثالث / المتسابق ( كرار شيال طابور ) بالرقم ( 34 )وفي ختام المسابقة تم توزيع ( كرسي متحرك / عدد ٣ ) مهداة من ( دائرة صحة ميسان / شعبة شؤون المواطنين ) ، وتوزيع الهدايا التقديرية للفائزين بالمراكز الثلاثة الاولى.

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