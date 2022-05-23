سيدة أوكرانيا الأولى: عائلتنا ممزقة مثل جميع عائلات البلاد

2022/05/23 | 10:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتحدث السيدة الأولى في أوكرانيا أولينا زيلينسكي عن زوجها فولوديمير وعائلتها أثناء الحرب.هذا ما قالته.

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