مستشفيات العراق تستقبل العشرات من حالات الاختناق جراء العواصف الترابية

2022/05/23 | 10:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استقبلت المستشفيات العراقية اليوم الاثنين، عشرات حالات الاختناق، نتيجة العواصف الترابية التي تضرب البلاد.وبحسب مصادر معنية، فأن “مستشفى الفلوجة للنسائية والاطفال التعليمي استقبل ٥ حالات اختناق، ومستشفى العامرية العام استقبل حالتي اختناق، ومستشفى هيت العام استقبل ١٣ حالة اختناق”.إما “مستشفى الرمادي للنسائية والاطفال التعليمي استقبل ٣ حالات اختناق، ومستشفى الرمادي التعليمي […]

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