طقس العراق.. موجة الغبار ستبدأ بالزوال ابتداءً من مساء اليوم

2022/05/23 | 10:44 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موجة غبار شديدة.

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