دخول رواد المحطة الفضائية الدولية إلى “ستارلاينر”

2022/05/23 | 10:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..نشرت وكالة ناسا اللحظات الأولى لدخول رواد المحطة الفضائية الدولية إلى كبسولة “ستارلاينر” من بوينغ التي التحمت يوم أمس مع المحطة الفضائية الدولية لأول مرة.وافتتح روبرت هاينز، رائد فضاء ناسا، المركبة الفضائية التجارية ستارلاينر، التي وصلت يوم الجمعة في رحلة تجريبية غير مأهولة إلى المحطة، الساعة 12:04 مساء بتوقيت شرق […]

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