زيلينسكي يصدر قانونا بشأن مصادرة أصول المواطنين الأوكران المؤيدين للعملية الروسية

2022/05/23 | 10:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن مكتب الرئاسة الأوكرانية، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أصدر قانونا بشأن مصادرة أصول المواطنين الأوكران الذين دعموا العملية الخاصة الروسية.وقال مكتب الرئيس الأوكراني في بيان: “ينص القانون على نوع جديد من العقوبات على شكل استرداد الأصول المملوكة لفرد أو كيان قانوني، وكذلك الأصول التي يمكنه التصرف فيها بشكل مباشر […]

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