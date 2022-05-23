الأسس التربوية (البيت والمدرسة) - فلاح أمين الرهيمي

2022/05/23 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي يأتي دور الأسرة (البيت) في الأساس في نشوء وتكوين شخصية الإنسان حيث كانت ولا تزال أقوى سلاح يستخدمه المجتمع في عملية تطبيع وتنمية المجتمع ونقل التراث الاجتماعي من جيل إلى جيل آخر وقد أجمعت التجارب للناس والعلماء على ما للتربية في الأسرة من أهمية وأثر فعال وعميق وخطير في نشوء الإنسان وتكوينه ونموه وتطوره المادي والمعنوي وتشكيل شخصيته وخاصة في مرحلة الطفولة المبكرة أي السنوات الأولى الخامسة والسادسة ......





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