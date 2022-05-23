2022/05/23 | 11:00 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشيش طاووق او التكا دجاج مع الشيف ابراهيم) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 3Ddw7ULt1_g
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشيش طاووق او التكا دجاج مع الشيف ابراهيم) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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