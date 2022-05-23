بالصور.. عمال النظافة في بابل يواصلون اعمالهم بالرغم من العاصفة الترابية

2022/05/23 | 11:03 - المصدر: ايرث نيوز

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عمال النظافة في بابل يواصلون اعمالهم بالرغم من العاصفة الترابية أولاً على ايرث نيوز.

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