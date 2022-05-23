2022/05/23 | 11:08 - المصدر: ايرث نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ايرث نيوز/ تواجد النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، في التشكيل المثالي لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز من قِبل شبكة “هوسكورد” العالمية.
وكان موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، 2021/2022، قد انتهى مساء أمس حيث حصل على اللقب فريق مانشستر سيتي بعدما حقق ريمونتادا مثيرة أمام أستون فيلا.
وحصل محمد صلاح على جائزة الحذاء الذهبي لهذا الموسم، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على التشكيل المثالي للبريميرليج 2021/ 2022) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وكان موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، 2021/2022، قد انتهى مساء أمس حيث حصل على اللقب فريق مانشستر سيتي بعدما حقق ريمونتادا مثيرة أمام أستون فيلا.
وحصل محمد صلاح على جائزة الحذاء الذهبي لهذا الموسم، […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على التشكيل المثالي للبريميرليج 2021/ 2022) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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