2022/05/23 | 11:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخيّل أنك قادر على النوم في أي مكان تريد وفي أي وقت تريد.يقول زيف بريمن إنه يستطيع فعل الأمرين معًا.ويعتقد أن الجهاز الذي ابتكرته شركته X-trodes يمكن أن يملأ فجوة في السوق لقياس جميع جوانب النوم.وهو جهاز تعقب يشبه الضمادات اللاصقة مزوّد بعشرات من أجهزة الاستشعار الصغيرة التي تلتقط النشاط الكهربائي في الجسم أثناء النوم، وترسل البيانات مباشرة إلى جهاز ذكي.

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