دخول 65 جامعة عراقية ضمن التصنيف العالمي

2022/05/23 | 11:15 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل هي أول جامعة عراقية تدخل في التصنيف.

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