النقل تكشف عن سببين وراء إيقاف مشروع “التكسي النهري”

2022/05/23 | 11:16 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة النقل، عن سببين يقفان وراء إيقاف مشروع التكسي النهري في بغداد والمحافظات بشكل كامل.

وقال مدير الإعلام في الوزارة حسين جليل، إن “الوزارة وخلال السنوات الأخيرة كانت تعمل على تفعيل مشروع التكسي النهري لكونه مشروعاحيويا ويعود بالفائدة على المواطن، إلا أن جائحة كورونا أوقفته لأكثر من عامين، يضاف إلى ذلك انخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات التي منعت تنقل الزوارق ضمن خطة السير المعدة بين المحطات المخصصة لها، ما أدى إلى عدم تفعيله خلال العام الحالي”.

وأضاف أن “الوزارة تمتلك أكثر من 30 زورقا حديثا وآمنا وبأحجام مختلفة وبمواصفات عالمية تتسع لأكثر من 40 راكبا، فضلا عن وجود طواقم نهرية متخصصة وعلى درجة عالية من المهنية”.

وأشار إلى أن “من الأسباب الأخرى التي تضاف إلى ما سبق ذكره، هو ضعف الإقبال على استقلال التكسي النهري من قبل المواطنين، الأمر الذي دعا الوزارة إلى التريث في إعادة تفعيل المشروع وإيقافه، بل وإعادة دراسة الجدوى الاقتصادية منه في الوقت الحالي، لاسيما في محافظة بغداد”، مؤكدا “إعادة العمل به حال توفر الظروف الاقتصادية والمناخية المناسبة، لفائدته الكبيرة في تقليل الزحام في الشوارع، واختصار الوقت والجهد على المواطنين”.

يذكر أن وزارة النقل لديها أكثر من 16 مرسى على جانبي الكرخ والرصافة في العاصمة بغداد، كانت معدة لمشروع التكسي النهري الذي كان بمثابة حل لفك الاختناقات المرورية في الشوارع.

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