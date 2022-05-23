الدفاع الروسية تعلن إسقاط 3 طائرات سو 25 أوكرانية

2022/05/23 | 11:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، عن إسقاط 3 طائرات سو 25 أوكرانية.وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية، انه تم إسقاط 3 طائرات سو 25 أوكرانية و13 طائرة بدون طيار بما فيها طائرة البيرقدار.

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