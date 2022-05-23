الوية الحشد الشعبي تدخل الاستنفار

2022/05/23 | 11:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

اعلن القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني، اليوم الاثنين، عن دخول جميع الوية الحشد الاستنفار الامني في 13 قاطع ضمن حدود ديالى.

وقال الحسيني في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "العاصفة الترابية ضربت اغلب مناطق ديالى وكانت شديدة للغاية لدرجة انعدمت الرؤية في بعض المناطق ما دفع قيادة محور ديالى للحشد الشعبي الى الاستنفار في جميع قواطع الويتها القتالية".

واضاف الحسيني، ان "الاستنفار مؤقت وسيزول مع انتهاء العاصفة الترابية في الساعات القادمة وفق تقارير الانواء الجوية مؤكدا انتشار مفارز الحشد في الشوارع الرئيسية وتعزيز نقاط المرابطة وتقديم كل العون للاهالي في نقل الحالات الحرجة للمراكز الطبية مع الحيطة والحذر في نقاط المرابطة المتقدمة".

واشار الى ان " الحشد الشعبي عزز من انتشار في الاحزمة الامنية حول القرى المحررة تحسبا لاي طارى".

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