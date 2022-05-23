نقابة الأكاديميين تخاطب الكاظمي للإيعاز لوزارة التعليم بتصويب الوضع القانوني بإحتساب القدم (وثيقة)

2022/05/23 | 11:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

خاطبت نقابة الاكاديمين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد رفض التعليم منح الاساتذة المشاركين في الانتخابات كتاب الشكر.

وقال بيان النقابة تلقته (بغداد اليوم)، انها "خاطبت رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بشأن منح المشاركين في الاشراف واجراء الانتخابات البرلمانية لعام ٢٠٢١ كتاب الشكر الممنوح من رئيس الوزراء بعد رفض التعليم العالي احتساب الشكر.





وحصلت (بغداد اليوم) على وثيقة جاء فيها : ان وزارة التعليم العالي الزمت الجامعات باحتساب القدم في الشكر لمدة شهر واحد وليس ٦ اشهر كما جاء في كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء وزارة التعليم العالي والوزارات الاخرى.

وطالبت نقابة الاكاديمين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التدخل لحل الموضوع والايعاز للتعليم العالي لتصويب الموضوع.

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