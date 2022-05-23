ذي قار تقترح خارطة طريق من 6 محاور لحل مشكلة العاطلين 

2022/05/23 | 11:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اقترحت محافظة ذي قار، على الحكومة الاتحادية خارطة طريق من ستة محاور لحل مشكلة الخريجين والعاطلين عن العمل في المحافظة.وقال مدير المكتب الإعلامي للمحافظ كاظم صبار في بيان إن "من بين الخطط التي اقترحها المحافظ محمد الغزي على الحكومة الاتحادية، حث وزارة النفط على الإسراع في تنفيذ مشروع المصفى الاستثماري الذي أبرمته الوزارة مع ائتلاف الشركات الصينية والذي يوفر أكثر من عشرة آلاف وظيفة للشباب في المحافظة حال بدء العمل".وأضاف صبار، أن "المحافظ اقترح أيضا تذليل الصعوبات أمام الشركات التي تعمل في أهم مشروعين استراتيجيين في المحافظة (مطار الناصرية والمدينة السياحية في أور) من أجل رفع وتيرة العمل وسرعة الإنجاز، إذ سيوفر المشروعان مئات الوظائف وفرص العمل للعاطلين، إضافة إلى دورهما في تنشيط حركة السياحة في ذي قار".

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