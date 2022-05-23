إجرام بغداد تكشف تفاصيل جريمة قتل سُجلت على أنها انتحار

2022/05/23 | 11:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف جريمة قتل غامضة سُجلت على أنها انتحار والقبض على الجناة في بغداد تمكنت مفارز مكتب الزهور لمكافحة الإجرام في مديرية مكافحة اجرام بغداد من الكشف عن جريمة قتل غامضة سجلت على أنها الانتحار حرقا لرجل داخل داره ضمن منطقة الحسينية شمال شرق بغداد، ولمجهولية الفاعل تم تشكيل فريق عمل والانتقال الى محل الحادث وبعد […]

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