سلف وقروض “الرافدين”: كفالة منتسبي الدفاع والداخلية مقبولة

2022/05/23 | 11:23 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوضح مصرف “الرافدين” الحكومي، اليوم الاثنين، أن كفالة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية مقبولة في التقديم على جميع انواع السلف والقروض.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان،، إن المصرف قرر قبول كفالة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية لكافة انواع السلف والقروض وحسب الضوابط والشروط الخاصة بنظام الكفالات، مشيرا الى ان منح السلف والقروض يكون عبر فروع المصرف كافة المتواجدة في بغداد والمحافظات.

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