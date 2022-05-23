2022/05/23 | 11:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ثلاثة أشهر على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، تقع الحرب والمخاطر التي تطرحها على انتعاش الاقتصاد العالمي في صلب اجتماع لنخب العالم اعتبارا من الاثنين في دافوس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("البيت الروسي" في دافوس يتحول لاستعراض جرائم الحرب) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("البيت الروسي" في دافوس يتحول لاستعراض جرائم الحرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).