الطائر الاخضر يحدد موعد استئناف رحلاته بعد توقفها بسبب العاصفة الجوية

2022/05/23 | 11:28 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

اعلنت إدارة شركة الخطوط الجوية العراقية ، في بيانٍ، إن "رحلات الناقل الوطني المجدولة ليوم الإثنين الموافق 23 آيار (مايو) 2022 ستستأنف بعد انتهاء العاصفة الترابية وعودة مدى الرؤية ضمن الحدود المسموح بها وفق متطلبات سلطة الطيران المدني العراقي".

وأعلنت وزارة النقل العراقية، في وقتٍ سابقٍ، ا...

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