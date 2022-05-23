رئيس نادي صلاح الدين : الأزمة الحاليّة هي الأصعب في تاريخ النادي

2022/05/23 | 11:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين - واع - فليح العبيديتعاني أغلب الأندية العراقية خلال السنوات الأخيرة من قلة الأموال وضعف في البنية التحتية، الأمر الذي دفع الإدارات الى التوجه للتمويل الذاتي والاعتماد على الواردات الخاصة وإن كانت لاتغطي نفقات الأندية بشكل كامل ،لكنها قد تبقيها في دائرة المنافسة، أحد هذه الأندية هو نادي صلاح الدين الرياضي، أحد أهم وأعرق الأندية العراقية، فقد تأسس في العام 1975 ونشط في العديد من الالعاب، أبرزها كرة القدم وتحديداً في دوري الدرجة الأولى، إذ فاز بلقب بطولة دوري أندية العراق للموسم 1982-1983.وقال رئيس نادي صلاح الدين الرياضي، محمد خليل عثمان في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، إن" نادي صلاح الدين ومنذ العام 2003 يمر بمرحلة عصيبة قد تكون هي الأصعب في تاريخه الحافل بالانجازات على مستوى جميع الألعاب "، مبيناً، أن " الضائقة المالية وقلة الدعم أثّرت بشكل واضح في مستوى النادي من ناحية الانجاز والمشاركات وهذا ما يحدث مع الكثير من الاندية".واضاف عثمان، أن" النادي يعاني من مشاكل وضعف في البنى التحتية واهمها ملعب كرة القدم ومقر النادي والمرفقات الاخرى التي لا تزال غير محسومة لصالح النادي "، موضحاً، أن " الادارة تتبع السبل القانونية ولجأت للمحاكم بتوكيل اكثر من محامٍ لاثبات حق النادي في عائدية مرفقاته ".واشار عثمان إلى أن" الهيأة الادارية تعمل بمجهود شخصي لتأمين الدعم المالي في محاولة للحفاظ على مستوى النادي فنياً من خلال اختيار مدربين متميزين ولاعبين جيدين"، لافتاً الى أن" الحظ لم يسعف النادي في لعبة كرة القدم بالرغم من حصوله على مراكز متقدمة في باقي الالعاب مثل القوس والسهم والالعاب القتالية كالكيكوشنكاي والمويتاي بالاضافة الى كمال الاجسام وكرة اليد ".وتابع عثمان، أن" النادي بصدد فتح مدارس كروية والاعتماد على الفئات العمرية لبناء قاعدة رصينة تدعم الفرق وتكون رافداً للمنتخبات وكذلك الارتقاء بواقع اللعبة في المحافظة والصعود به بتكاتف وتعاون أبناء المدينة".

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