نيوزيلندا تعتزم تدريب القوات الأوكرانية على استخدام المدفعية

2022/05/23 | 11:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت الحكومة النيوزيلندية النقاب عن خطط لتدريب عدد محدود من الجنود الأوكرانيين على استخدام المدفعية الميدانية، مما يعمق مشاركة البلاد في تعميق الأزمة الأوكرانية.ونقلت “فرانس برس” عن رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، قولها بأن مجلس وزرائها وافق على نشر ما يصل إلى 30 من أفراد قوات الدفاع النيوزيلندية (NZDF) في بريطانيا لتدريب […]

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