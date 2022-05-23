تفتيش المنتجات النفطية : ضبط 5 اوكار لتهريب المنتجات النفطية

2022/05/23 | 12:14 - المصدر: وكالة خبر

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اكد معاون المدير العام لشركة توزيع المنتجات النفطية ، مدير هيأة التفتيش احسان موسى ان” الهيأة تمكنت من ضبط 5 اوكار لتهريب المنتجات النفطية في منطقة جديدة الشط شمالي بغداد “.

وقال موسى في بيان صحفي : ان” شركة توزيع المنتجات النفطية وحسب المعلومات الاستخبارية واسنادا لاستخبارات نفط الوسط تم تشكيل فريق والتوجة إلى منطقة جديدة الشط شمالي بغداد “.

واوضح ” تم ضبط (5)كراجات تستعمل لتخزين وتهريب المنتجات النفطية تحتوي على خزانات عديدة مختلف الاحجام ومصادرة منتوج البنزين بكميات كبيره “، مبينا ” تم تسليم المضبوطات إلى الجهات المختصة”.

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