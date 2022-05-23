القبض على ثلاثة ارهابيين في بغداد وكركوك

2022/05/23 | 12:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على ثلاثة ارهابيين في محافظتي بغداد وكركوك.وذكرت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “قوة من اللواء الثاني عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ، من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق […]

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