ايران تتوقع دخول 4,5 مليون ايراني الى العراق خلال زيارة الاربعين وتجهز 4 مراكز حدودية لعبور الزائرين

2022/05/23 | 12:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس لجنة مراسم ذكرى أربعينية

الامام الحسين عليه السلام بوزارة

الداخلية الايرانية انه سيتم تهيئة

جميع التسهيلات في اربعة مراكز حدودية

مع العراق لعبور زوار الاربعين.

واشار مجيد مير احمدي في اجتما

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