1200 حالة اختناق بعموم العراق حتى الان جراء العاصفة الترابية

2022/05/23 | 12:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر في وزارة الصحة، اليوم

الاثنين، بأن 1200 حالة اختناق سجلت

بعموم العراق حتى الان جراء العاصفة

الترابية.

وقال المصدر إن "عدد حالات الاختناق

جراء العاصمة الترابية تجاوز لغاية هذه

اللحظة الـ(12

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