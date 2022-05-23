محافظتان عراقيتان تسجلان 296 حالة اختناق جراء العاصفة الترابية

2022/05/23 | 12:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبلت مستشفيات محافظة كربلاء،

الاثنين، 156 حالة اختناق، في حين سجلت

النجف 140 حالة، جراء العاصفة الترابية.

ففي محافظة كربلاء، استقبلت مدينة

الإمام الحسين (عليه السلام) الطبية 53

حالة اختناق ومستشفى

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