بعد حرب اوكرانيا.. الامم المتحدة تسجل 100 مليون نازح حول العالم

2022/05/23 | 12:17 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اغلاق 20 دولة باسم الأمن الصحي حدودها أمام طالبي اللجوء.

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