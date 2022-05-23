الشرطة الاتحادية: ضبط أسلحة واعتدة غير مرخصة خلال عمليات تفتيش في بغداد

2022/05/23 | 12:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ضبطت الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، أسلحة واعتدة غير مرخصة خلال عمليات تفتيش في بغداد.وقال بيان للشرطة الاتحادية تلقته (بغداد اليوم)، ان "قوة من اللواء الأول الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الثاني، نفذت عملية تفتيش على السلاح غير المرخص ومصادرة مجموعة من الأسلحة والاعتدة ضمن منطقة (5 دونم) جنوب شرق بغداد".

واضاف، ان "العملية أسفرت العملية عن العثور على 7 بندقية كلاشنكوف ، مسدس ، مخزني بندقية، 24 إطلاقة بندقية".

وتابع " نفذت قوة من اللواء الثامن الفرقة الثانية شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري عملية تفتيش على السلاح غير المرخص في منطقتي (الفلاحات وحي الضباط ) ببغداد، أسفرت العملية عن العثور على سبطانة سلاح 12.7 عدد 2، بندقية كلاشنكوف ، 5 مخزن بندقية، 162 إطلاقة بندقية".

واشار الى انه "تم ضبط جميع المواد والتعامل معها اصولياً".

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