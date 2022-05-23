2022/05/23 | 12:20 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- القبض على 3 مطلوبين بقضايا إرهابية في محافظتين
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 3 مطلوبين بقضايا إرهابية في محافظتين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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