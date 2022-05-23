2022/05/23 | 12:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبض على 3 مطلوبين بقضايا إرهابية في محافظتين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 3 مطلوبين بقضايا إرهابية في محافظتين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 3 مطلوبين بقضايا إرهابية في محافظتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).