تاسع عاصفة رملية بشهرين.. عودة الملاحة لمطار بغداد

2022/05/23 | 12:20 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد توقف دام ساعات بفعل العواصف الترابية التي ضربت البلاد، أعلنت إدارة مطار بغداد الدولي إعاد حركة الملاحة الجوية إلى طبيعتها، مؤكدة انسيابية جدول الرحلات الجوية ووصول مدى الرؤية إلى 650 م RVR.

وأضاف البيان أن الملاحة عادت إلى طبيعتها في المطار في توضيح للمسافرين وشركات الطيران.

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تاسع عاصفة بـشهرين

جاء ذلك بعدما انتشرت صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت 9 عواصف رملية تضرب العراق بأقل من شهرين.

وأوضحت المقاطع حجم وقوة تلك العاصفة.

خوف من انعدام الرؤية

وكانت وزارة النقل العراقية أعلنت إيقاف الرحلات الجوية في مطارات البلاد صباح الاثنين، لسوء الأحوال الجوية، ثم عادت إدارة المطار وأعلنت استئنافها.

وتوقفت حركة الرحلات الجوية في مطارات العراق فجر الاثنين، لانعدام مستوى الرؤية والذي قد يصل إلى 100 متر بسبب العاصفة الترابية.

فيما جاء قرار الوزارة خوفاً من انعدام الرؤية أكثر على أن تتغير المجريات مع استقرار الأجواء بشكل عام.

يذكر أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي كانت أكدت تعطيل العمل في المؤسسات الرسمية بالدولة الاثنين عدا الدوائر الصحية والأمنية والخدمية بسبب سوء الأحوال الجوية خصوصا مع دخول موجة من العواصف الترابية الشديدة إلى مناطق متفرقة من العراق.

تأتي العاصفة الترابية الجديدة بعد أسبوع من عاصفة مماثلة وصل مداها إلى دول الخليج العربي وإيران.

وهذه العاصفة التاسعة حيث تعرض العراق منذ أبريل، إلى 8 عواصف ترابية مماثلة في بلد يعاني من ندرة الأمطار والتصحر والجفاف الشديد الناجم عن ظاهرة تغير المناخ.

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