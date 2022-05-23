“قضى حرقاً”.. الكشف عن جريمة قتل سُجِلَت على أنها انتحار في بغداد

2022/05/23 | 12:24 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مديرية مكافحة اجرام بغداد، الإثنين، عن وقوع جريمة قتل غامضة، تم تسجيلها على أنها حالة انتحار، لكن تم القبض على الجناة، في العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان، إن “مفارز مكتب الزهور لمكافحة الإجرام في مديرية مكافحة اجرام بغداد، تمكنت من الكشف عن جريمة قتل غامضة سجلت على أنها الانتحار حرقا لرجل داخل داره ضمن منطقة الحسينية شمال شرق بغداد، ولمجهولية الفاعل تم تشكيل فريق عمل والانتقال الى محل الحادث وبعد التحري وجمع ما له مساس بالجريمة تبين أن الحادث جنائي وليس انتحارا”.

وبينت المديرية انه “لدى استجواب زوجة المجني عليه والتحقيق معها انهارت واعترفت باشتراكها مع شخص آخر في التدبير لقتل زوجها وحرق جثته لإخفاء معالم الجريمة، مشيرة الى انه من خلال اعترافات المتهمة تم التوصل الى المتهم الهارب والقبض عليه”.

وختمت بالقول: “دونت أقوالهما بالاعتراف ابتدائيا وصدقت قضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفهما وفق أحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات لينالا جزاءهما العادل”.

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