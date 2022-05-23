استئناف الرحلات الجوية في جميع مطارات العراق

2022/05/23 | 12:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

استأنفت المطارات العراقية، الإثنين، رحلاتها الجوية بعد توقفها لساعات جراء العاصفة الترابية التي اجتاحت البلاد.

وابلغت إدارة مطار بغداد الدولي في بيان "المسافرين وشركات الطيران العاملة في المطار معاودة حركة الملاحة الجوية في المطار إلى طبيعتها وانسيابية جدول الرحلات الجوية ووصول مدى الرؤية 650 م RVR ، بعد توقفها صباح اليوم بسبب العواصف الترابية التي تأثرت بها البلاد".

كذلك أعلن مطارا النجف وأربيل استئناف رحلاتهما الجوية.

وأعلنت وزارة النقل، في وقت سابق اليوم الاثنين، إغلاق جميع مطارات البلاد، بسبب تعرض البلاد إلى عاصفة ترابية شديدة.

وصباح اليوم، اعلنت وزارة الاتصالات في حكومة اقليم كوردستان، عن تعليق الرحلات الجوية من والى مطار اربيل الدولي بسبب العاصفة الترابية التي اجتاحت العراق.

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