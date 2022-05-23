صور: معلومات استخبارية تقود إلى 5 أوكار لتهريب المنتجات النفطية

2022/05/23 | 12:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكنت الجهات المعنية اليوم الاثنين، من ضبط 5 اوكار لتهريب المنتجات النفطية.واكد معاون المدير العام لشركة توزيع المنتجات النفطية، مدير هيئة التفتيش احسان موسى في بيان تلقته ايرث نيوز، ان “الهيئة تمكنت من ضبط 5 اوكار لتهريب المنتجات النفطية في منطقة جديدة الشط شمالي بغداد “.وقال موسى ان “شركة توزيع المنتجات […]

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