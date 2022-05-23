2022/05/23 | 12:33 - المصدر: ايرث نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ايرث نيوز/ تمكنت الجهات المعنية اليوم الاثنين، من ضبط 5 اوكار لتهريب المنتجات النفطية.
واكد معاون المدير العام لشركة توزيع المنتجات النفطية، مدير هيئة التفتيش احسان موسى في بيان تلقته ايرث نيوز، ان “الهيئة تمكنت من ضبط 5 اوكار لتهريب المنتجات النفطية في منطقة جديدة الشط شمالي بغداد “.
وقال موسى ان “شركة توزيع المنتجات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور: معلومات استخبارية تقود إلى 5 أوكار لتهريب المنتجات النفطية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
واكد معاون المدير العام لشركة توزيع المنتجات النفطية، مدير هيئة التفتيش احسان موسى في بيان تلقته ايرث نيوز، ان “الهيئة تمكنت من ضبط 5 اوكار لتهريب المنتجات النفطية في منطقة جديدة الشط شمالي بغداد “.
وقال موسى ان “شركة توزيع المنتجات […]
ظهرت المقالة صور: معلومات استخبارية تقود إلى 5 أوكار لتهريب المنتجات النفطية أولاً على ايرث نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور: معلومات استخبارية تقود إلى 5 أوكار لتهريب المنتجات النفطية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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